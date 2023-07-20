10:20, 20 июля 2023
1 мин.
Из багажника машины московского банкира украли шесть миллионов рублей
В Москве из машины директора департамента банка украли пакет с миллионами рублей.
Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ
Из машины директора департамента «СМП Банка» украли бумажный пакет с крупной суммой денег, сообщает Baza. По словам бизнесмена, пакет с деньгами передал ему друг.
Внутри было 40 тысяч долларов и два с половиной миллиона рублей (около шести миллионов рублей в сумме). После встречи он отправился на автомойку на Большом Саввинском переулке, где оставил свой Mercedes. Потом уехал на нем на дачу, а через два дня обнаружил пропажу пакета с деньгами.
По данным Baza, сейчас полицейские проводят опросы сотрудников автомойки.
Ранее сообщалось, что из квартиры москвича вместе с возлюбленной пропали миллионы рублей.