Из багажника машины московского банкира украли шесть миллионов рублей

Из машины директора департамента «СМП Банка» украли бумажный пакет с крупной суммой денег, сообщает Baza. По словам бизнесмена, пакет с деньгами передал ему друг.

Внутри было 40 тысяч долларов и два с половиной миллиона рублей (около шести миллионов рублей в сумме). После встречи он отправился на автомойку на Большом Саввинском переулке, где оставил свой Mercedes. Потом уехал на нем на дачу, а через два дня обнаружил пропажу пакета с деньгами.

По данным Baza, сейчас полицейские проводят опросы сотрудников автомойки.

Ранее сообщалось, что из квартиры москвича вместе с возлюбленной пропали миллионы рублей.