Миллионы рублей пропали из квартиры москвича вместе с возлюбленной

2,5 миллиона рублей недосчитался москвич после ухода возлюбленной, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 54-летний житель проспекта Вернадского вернулся домой и нашел записку от 30-летней сожительницы, в которой она сообщила, что не крала денег, попросила прощения и попрощалась.

Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что в последние три недели женщина употребляла много спиртного.

Ранее сообщалось, что новый возлюбленный украл у 40-летней москвички украшения общей стоимостью в несколько миллионов рублей.