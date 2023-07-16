11:26, 16 июля 2023
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Миллионы рублей пропали из квартиры москвича вместе с возлюбленной
Москвич недосчитался 2,5 миллиона рублей после ухода возлюбленной.
Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com
2,5 миллиона рублей недосчитался москвич после ухода возлюбленной, сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, 54-летний житель проспекта Вернадского вернулся домой и нашел записку от 30-летней сожительницы, в которой она сообщила, что не крала денег, попросила прощения и попрощалась.
Мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что в последние три недели женщина употребляла много спиртного.
Ранее сообщалось, что новый возлюбленный украл у 40-летней москвички украшения общей стоимостью в несколько миллионов рублей.