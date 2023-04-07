В Банке России предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими счетами

О новой схеме мошенничества с применением QR-кода из приложения банка предупредили эксперты Банка России. Теперь аферисты могут похищать деньги россиян, не имея данных карты.

Систему снятия наличных со счетов с помощью QR-кода уже ввели некоторые крупные банки. Код на снятие нужной суммы генерируется в приложении кредитной организации, после чего его просто нужно поднести к сканеру банкомата для выдачи денег.

После внедрения нового сервиса клиентам от имени сотрудников банков начали звонить аферисты. Они заявляют, что кто-то пытается снять с карты жертвы деньги и предлагают прислать QR-код для отмены операции. Получив код, они снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

Центробанк напомнил, что настоящие сотрудники банков не запрашивают у своих клиентов QR-коды и другие данные по телефону.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему для получения доступа к онлайн-банку россиян.