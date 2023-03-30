Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с личным кабинетом онлайн-банка

Мошенники придумали новую схему для получения доступа к онлайн-банку россиян, предупредили в пресс-службе банка ВТБ. Стало известно, что аферисты представляются по телефону сотрудниками кредитной организации и сообщают людям о блокировке учетной записи приложения банка.

Чтобы восстановить якобы заблокированную учетную запись, мошенники просят назвать идентификацию и пароль из СМС. Получив конфиденциальные данные, они оформляют кредит и выводят деньги жертв на свои счета.

Руководитель департамента клиентского обслуживания и вице-президент банка Ольга Цегельная предупреждает, что в случае подобных звонков следует немедленно положить трубку и самостоятельно позвонить по официальному номеру банка. Там клиенту озвучат достоверную информацию.

Ранее экспертами была раскрыта схема мошенничества со взломом личных кабинетов в онлайн-магазинах.