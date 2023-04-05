Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери
Телеведущая Барановская поделилась видеозаписью с футболистом Аршавиным.
Теле- и радиоведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин воссоединились ради празднования дня рождения их общей дочери Яны. Видеозаписью с торжества Барановская поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«С днем рождения, моя маленькая королева, мой самый главный учитель в жизни! Люблю тебя бесконечно! У тебя все получится, я уверена. Просто знай, что я рядом», — обратилась телеведущая к наследнице. Ее фолловеры присоединились к поздравлениям в адрес Яны, которой исполнилось 15 лет.
Отношения Барановской и Аршавина продлились около десяти лет. Помимо дочери Яны у них родились два сына — Артем и Арсений, которым сейчас 17 и 10 лет соответственно. После произошедшего десять лет назад расставания с телеведущей футболист женился на журналистке Алисе Казьминой. У них родилась дочь Есения, однако история закончилась разводом. О новых романах Барановской ничего не известно, но она не раз заявляла, что готова родить еще детей для достойного мужчины.
Ранее Барановская раскрыла свое место силы. Она поблагодарила Москву за предоставленные возможности.