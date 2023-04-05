Барановская и Аршавин воссоединились ради дочери

Теле- и радиоведущая Юлия Барановская и футболист Андрей Аршавин воссоединились ради празднования дня рождения их общей дочери Яны. Видеозаписью с торжества Барановская поделилась в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«С днем рождения, моя маленькая королева, мой самый главный учитель в жизни! Люблю тебя бесконечно! У тебя все получится, я уверена. Просто знай, что я рядом», — обратилась телеведущая к наследнице. Ее фолловеры присоединились к поздравлениям в адрес Яны, которой исполнилось 15 лет.