Известная телеведущая раскрыла свое место силы

Свое место силы раскрыла в беседе с «Москвич Mag» экс-жена российского футболиста Андрея Аршавина, известная телеведущая Юлия Барановская.

«Я очень благодарна Москве прежде всего за то, что она дала мне новую жизнь. Москву называют сложным городом, мясорубкой, но меня эта мясорубка спасла. Помните притчу про лягушек в кувшине с молоком? Вот Москва в сложный для меня период не дала мне утонуть, она психологически меня вытащила. И у меня безграничное чувство благодарности за то, что она вдохнула в меня новую жизнь и здорово мне помогла», — сказала знаменитость.

Телеведущая отметила, что восхищается мэром столицы Сергеем Собяниным и тем, как стремительно развивается город. По словам Барановской, она не может представить свою жизнь без сервисов, доступных москвичам, вроде получения необходимых документов и справок за «один клик».

Ранее известный музыкант сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами. По его словам, российская столица — это «необыкновенный симбиоз» старины и модерна.