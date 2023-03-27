Синоптик предупредил москвичей о «барическом лобзике»

О «барическом лобзике» предупредил москвичей в разговоре с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил о скачках атмосферного давления в столице на неделе с 27 марта.

«Давление на этой неделе будет прыгать вверх-вниз, вверх-вниз», — сказал Тишковец. По словам синоптика, максимальный скачок ожидается в четверг, 30 марта, когда за день давление поднимется сразу на 10 единиц, до 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о возвращении снегопада. Осадки возможны в начале апреля, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.