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15:48, 10 декабря 2022
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Николай Басков сообщил о проблемах со здоровьем

Николай Басков сообщил о проблемах со здоровьем
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

О проблемах со здоровьем в беседе с kp.ru сообщил российский певец Николай Басков. Он объяснил, что имел проблемы со связками на ноге и перенес операцию.

«У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности», — рассказал он.

По данным СМИ, артист не успел пройти реабилитацию после операции до конца, так как началась пора новогодних съемок, которые Басков решил не пропускать.

Ранее на распространившиеся в сети слухи о проблемах со здоровьем у певца ответила его представитель Марина Наумова. Она сообщила, что Басков перенес операцию на ноге.

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