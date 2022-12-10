Николай Басков сообщил о проблемах со здоровьем

О проблемах со здоровьем в беседе с kp.ru сообщил российский певец Николай Басков. Он объяснил, что имел проблемы со связками на ноге и перенес операцию.

«У меня всего лишь были проблемы со связками на ноге, российские доктора сделали прекрасную работу, а голосовые связки у меня в целости и сохранности», — рассказал он.

По данным СМИ, артист не успел пройти реабилитацию после операции до конца, так как началась пора новогодних съемок, которые Басков решил не пропускать.

Ранее на распространившиеся в сети слухи о проблемах со здоровьем у певца ответила его представитель Марина Наумова. Она сообщила, что Басков перенес операцию на ноге.