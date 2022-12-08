Представитель Баскова ответила на слухи о проблемах со здоровьем у певца

На распространившиеся в сети слухи о проблемах со здоровьем у певца Николая Баскова ответила его представитель Марина Наумова. Она сообщила Telegram-каналу SHOT, что артист перенес операцию на ноге.

«У Николая были травмированы связки на ноге. Ему сделали операцию в Москве. Сейчас все нормально. Ходит он сам, может быть, не очень быстро, но сам», — рассказала Наумова о состоянии Баскова.

Представитель певца опровергла информацию о том, что у артиста имеются проблемы с венами на ногах. «У него не было никаких операций на венах. Нет никаких костылей, никаких диагнозов», — ответила Наумова на вопрос журналистов.

Предметом для обсуждения стал ролик Telegram-канала Super.ru, где Басков практически не двигается на сцене во время телесъемок одного из концертов. Кроме того, канал опубликовал кадры, на которых артиста медленно вели под руки на лестнице.

Ранее стало известно, что Басков входит в число самых востребованных на новогодние корпоративы звезд шоу-бизнеса. Помимо него в список вошли Григорий Лепс, Филипп Киркоров и Олег Газманов.