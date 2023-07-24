Фото Николая Баскова в коротких шортах вызвали споры пользователей сети

Фотографию в белой футболке и коротких шортах с отдыха показал своим подписчикам в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) певец Николай Басков. Публикация вызвала бурное обсуждение пользователей.

Многих увиденное восхитило. «О боже! Мой телефон выпал из рук!», «О боже, какой мужчина!», «Неотразимый красавец!», «Ух, какой вы… Николай, Николай, Коля…», «Мое сердце остановилось! Огонь!», «Вот это жаришка!», «Ой, какие ноги!», «Сексуальный», «Эротично», «А шорты даже лучше костюмчика сидят!», «Что за жаркий кадр!» — написали они.

Несколько человек отметили, что Басков находится в отличной физической форме, что он заметно похудел и помолодел на вид, одна из участниц дискуссии сравнила его с канадским актером Райаном Гослингом.

Но нашлись и те, кто поспорил с многочисленными восхищениями, заявив, что артист очевидно использовал фотошоп, чтобы впечатлить поклонниц.

«Надо бы отдыхать в более приличной позе», — посоветовал Баскову один из фолловеров.

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