Прохор Шаляпин опубликовал нюдсы с пляжа

Откровенное фото с побережья Индийского океана опубликовал певец Прохор Шаляпин в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На снимке он показал обнаженные ягодицы.

Шаляпин отправился в отпуск на Мальдивы. «Счастье — это я в Индийском океане», — подписал он кадр с отдыха.

Комментаторы одобрили пост артиста. «Смело», «Эротика пошла», «Ровный загар, классно», «Зачем скрывать то, что не стыдно показать», — написали они. Публикацию Шаляпина также лайкнула балерина Анастасия Волочкова.

Ранее Шаляпин в образе русалки восхитил поклонниц. Артист опубликовал фотографию, на которой изображено, как он лежит на побережье океана в костюме в виде хвоста.