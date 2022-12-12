Николай Басков назвал причину сильного отека лица

Причину сильного отека лица назвал певец Николай Басков в интервью НТВ. Внешний вид артиста взволновал поклонников, однако исполнитель заверил фанатов, что у него нет проблем со здоровьем.

Басков сообщил, что перенес операцию на ноге из-за порванных связок. «Естественно, у меня шел воспалительный процесс, и у меня начался отек, отекли ноги, отекло лицо. Сейчас я в совершенно нормальном состоянии», — объяснил артист.

По словам певца, реабилитация после медицинского вмешательства займет еще две недели. «Я здоров. У меня никаких других всяких диагнозов, о которых понаписали, нет», — подчеркнул Басков.

Ранее перенесший операцию Басков похвалил российских докторов. «Они сделали прекрасную работу. А голосовые связки у меня в целости и сохранности», — сообщил артист журналистам.