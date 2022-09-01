Педиатр перечислил позволяющие не заболеть ребенку в школе базовые правила

Базовые правила, соблюдение которых позволит ребенку не заболеть в школе во время сезонных вирусных заболеваний, «Мосленте» перечислил доктор медицинских наук, профессор, главный врач детской больницы имени З.А. Башляемой и главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

«Главный принцип, которого следует придерживаться, чтобы не подхватить одно из них, — соблюдение базовых правил личной гигиены. Ничего нового: нужно почаще мыть руки и так далее», — сказал он.

Врач предупредил, что если у ребенка появляется кашель и поднимается температура, его ни в коем случае не стоит отправлять в школу. В противном случае существует вероятность, что школьник может передать вирус другим детям, а учителя не смогут вовремя заметить его состояние и должным образом отреагировать.

Также, по словам Османова, в период эпидемии следует как можно меньше появляться в общественных местах с большим скоплением людей. В это время нужно ограничиться прогулками на открытых местностях: детских площадках, территориях при школе.

«Если появляются первые признаки сезонного ОРЗ или ОРВИ, нужно обратиться к врачу. Не стоит заниматься самолечением. Заболевания у детей могут протекать под разными масками или атипично, и только доктор может определить, чем именно заболел ребенок и какую терапию следует ему назначить, чтобы процесс не прогрессировал», — предупредил он.

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