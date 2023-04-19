Двое мужчин погибли на БДСМ-свидании в Подмосковье

Хозяин квартиры, сдавший жилье на короткий срок, не смог связаться с арендатором и решил съездить на место. Там он обнаружил мужчин, лежавших в спальне. Один, одетый в чулки, юбку и футболку, был уже мертв. Второй, в БДСМ-костюме, еще подавал признаки жизни, но скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Полицейские нашли в комнате порошок белого цвета. Его отправили на экспертизу.

Ранее в сети появилось объявление о сдаче квартиры со специально оборудованной БДСМ-комнатой в подмосковном Серпухове.