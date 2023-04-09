90-летний Бедрос Киркоров решил развестись с женой после 26 лет брака

90-летний эстрадный артист Бедрос Киркоров решил развестись с женой Людмилой после 26 лет брака. Его сын, певец Филипп Киркоров, в новом выпуске шоу «Ты не поверишь!» сообщил о разводе отца из-за новой любви.

«У него перемены в личной жизни. До меня дошли слухи, что он решил разводиться. Сам он передо мной не отчитывался. У нас в семье принято не лезть в личную жизнь друг друга», — заявил исполнитель хитов «Зайка моя» и «Немного жаль».

«Пусть разводится, если хочет. Но зачем венчаться тогда было? Это же какая-то ответственность… Он с моей мамой, которую всю жизнь любил, не венчался. Но опять же, мы с Аллой Борисовной (Пугачевой) тоже венчаны были, пришлось развенчаться... Это его жизнь, его право», — добавил Киркоров.

Певец подчеркнул, что его пожилой родитель влюбился в действительно красивую женщину, как мальчишка. Но имя избранницы Киркорова-старшего не раскрыл.

«Молодец, что в 90 лет живет полноценной жизнью, ни в чем себе не отказывает. Конечно, периодически сердечко пошаливает… Но в таком возрасте у него все еще есть желание жить, любить, творить! Если я доживу до 90, я буду самым счастливым человеком», — признался артист.

На преподавателе Людмиле Смирновой Бедрос Киркоров женился в конце 1990-х, после смерти своей первой жены Виктории, матери Филиппа Киркорова. В последние годы они жили в разных городах: он в Москве, а его супруга — в родном Великом Новгороде, где она работает в университете. Четыре месяца назад на дне рождения внучки Аллы-Виктории они поссорились из-за мелочи.

Ранее Филипп Киркоров опубликовал фотографию после преображения. Поклонники сравнили его с Санта-Клаусом.