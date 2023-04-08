Филиппа Киркорова после изменения внешности сравнили с Санта-Клаусом

Певец Филипп Киркоров опубликовал фотографию после преображения на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Артист поделился снимком с премии «Жара Music Awards», на котором позирует с двумя статуэтками в костюме бирюзового цвета. При этом он изменил внешность, осветлив бороду. Свой образ артист дополнил аксессуарами: кольцами, очками, браслетами и бутоньеркой-лилией.

«Он в этом образе похож на Санта-Клауса и лет себе прибавил не один десяток», «Как Дед Мороз», «Филипп стал похож на того старика из рекламы сотовой связи Tele2», «Что ты с собой сделал? Постарел лет на десять и стал Сантой», «Это полковник Сандерс из KFC», «Санта-Клаус. Даже не Дед Мороз», «Киркоров на Санту похож», «Дед Мороз съел Филиппа. Это, конечно, перебор», — прокомментировали снимок юзеры.

Ранее россияне раскритиковали изменения во внешности Филиппа Киркорова.