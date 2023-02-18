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12:57, 18 февраля 2023
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Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Бедроса Киркорова

Стали известны подробности о состоянии госпитализированного Бедроса Киркорова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Подробности о состоянии здоровья госпитализированного в Москве отца певца Филиппа Киркорова Бедроса стали известны Пятому каналу. По информации источника, Киркорову-старшему стало лучше.

«90-летнего Бедроса Киркорова из реанимации перевели некоторое время назад, ему сделали пункцию плевральной полости», — говорится в сообщении.

Врачи отмечают, что прописанный пациенту курс лечения дал положительные результаты. Сейчас Киркоров-старший находится в кардиологическом отделении, у него стабилизировалось давление, уменьшилась одышка. Медики оценивают его состояние как средней тяжести.

Ранее 9 февраля стало известно о госпитализации Бедроса Киркорова в Москве. Сообщалось, что скорую вызвала сиделка музыканта после того, как он стал жаловаться на затрудненное дыхание.

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