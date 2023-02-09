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14:20, 09 февраля 2023
1 мин.

Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве

Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

90-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, скорую вызвала сиделка музыканта после того, как артист стал жаловаться на затрудненное дыхание. Сейчас состояние исполнителя медики оценивают как средней тяжести.

Ранее стало известно, что актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на публике после перенесенной болезни, сыграв в постановке «12» на сцене Московского академического театра сатиры.

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