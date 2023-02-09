Бедроса Киркорова госпитализировали в Москве

90-летнего народного артиста России Бедроса Киркорова госпитализировали в одну из московских больниц, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, скорую вызвала сиделка музыканта после того, как артист стал жаловаться на затрудненное дыхание. Сейчас состояние исполнителя медики оценивают как средней тяжести.

Ранее стало известно, что актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на публике после перенесенной болезни, сыграв в постановке «12» на сцене Московского академического театра сатиры.