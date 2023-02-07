Актер и режиссер Никита Михалков впервые выступил на публике после болезни, сыграв в постановке «12» на сцене Московского Академического Театра Сатиры. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Артист выступил с речью после спектакля. Он обратился к зрителям, поблагодарив их за беспокойство о нем. Уточняется, что в зале находились и врачи, которые занимались лечением Михалкова. «"Будешь играть в спектакле — вылечим". Пришлось вылечиться», — с юмором отметил режиссер.

О выписке из больницы 77-летнего кинематографиста стало известно в конце января. Тогда он анонсировал свой выход на сцену 6 и 7 февраля в спектакле «12» в Театре сатиры.