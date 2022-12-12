Беременная певица Ханна опубликовала видео в прозрачном платье

Видео в прозрачном платье опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. В откровенном наряде она выступила на прошедшей в Москве церемонии вручения премии «Золотой граммофон».

«За кулисами всегда немного волнительно. Но когда ты на последних месяцах беременности, на каблуках и в платье, которое весит шесть килограммов, все становится еще волнительней», — подписала Ханна видеоролик. Для выступления она выбрала прозрачное сиреневое платье с разрезами и блестками, а также усыпанные блестками серебряные туфли.