Беременная певица Ханна опубликовала видео в прозрачном платье
Видео в прозрачном платье опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. В откровенном наряде она выступила на прошедшей в Москве церемонии вручения премии «Золотой граммофон».
«За кулисами всегда немного волнительно. Но когда ты на последних месяцах беременности, на каблуках и в платье, которое весит шесть килограммов, все становится еще волнительней», — подписала Ханна видеоролик. Для выступления она выбрала прозрачное сиреневое платье с разрезами и блестками, а также усыпанные блестками серебряные туфли.
«Я влюбилась в этот образ. Теперь он определенно входит в мои Топ-5», — призналась артистка. Она рассказала, что подготовила для этого концерта «невероятно красивый» номер на свою песню «Море», за которую в итоге получила премию.
Поклонники дружно поздравили Ханну с наградой, а вот платье оценили не все. «Странный, очень странный вкус в нарядах для сцены», — написала одна из подписчиц певицы.
Ранее Ханна сообщила о переезде в дом с семью туалетами. По словам артистки, раньше она смотрела на похожие дома в журналах и очень завидовала живущим в них людям.