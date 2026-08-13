Беременная москвичка оказалась замурована в своем туалете

Беременная женщина оказалась замурована в собственном туалете в московской квартире, ее спасли соседи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Утверждается, что проживавшая в районе Хорошево-Мневники москвичка поставила на плиту готовящийся ужин и ушла в ванную комнату, однако на выходе из нее дверь заклинило. Женщина не смогла ее открыть и начала паниковать и громко кричать.

Услышавшие ее соседи вызвали не место сотрудников МЧС, которым сначала пришлось вскрыть дверь в квартиру, а потом дверь в туалет. Женщину освободили.

Ранее в Москве семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в лифте. По словам местных жителей, лифты в доме ломаются регулярно, начиная с момента их установки в 2021 году. За пять лет неисправности так и не были устранены.