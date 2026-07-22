В Москве семья с полугодовалым ребенком едва не задохнулась в лифте

Семья с полугодовалым ребенком оказалась заперта в лифте с неработающей вентиляцией в одном из домов на северо-востоке Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», температура в кабине поднялась почти до 40 градусов.

Лифт застрял вечером 21 июля, стекла в нем быстро запотели и стало невыносимо душно.

Чтобы спасти малыша от перегрева, родителям пришлось раздеть его. У мужчины же началась паническая атака, он боялся, что ребенку станет нечем дышать. Мужчина раздвигал створки лифта, чтобы воздух из шахты поступал внутрь.

Семья ждала своего освобождения около 40 минут. Никто из них не пострадал.

По словам местных жителей, лифты в доме ломаются регулярно, начиная с момента их установки в 2021 году. За пять лет неисправности так и не были устранены.

Ранее информацию о падении лифта с людьми с седьмого этажа в небоскребе «Москва-Сити» опровергли.