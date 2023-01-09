Беременная певица Ханна улетела из России

Беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна улетела из России вместе с семьей. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артистка сообщила, что остаток зимы проведет в Дубае.

«Ну что, ребятки, мы в Дубае. У нас тут так классненько, так красивенько! Начинаем мы, конечно же, с похода в магазин за продуктами. У нас очень много планов, очень много мест, куда нужно съездить. Мы обустраиваем наш прекрасный дом. Все по кайфу!» — рассказала Ханна в сторис.