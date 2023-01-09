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23:32, 09 января 2023
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Беременная певица Ханна улетела из России

Беременная певица Ханна улетела из России
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна улетела из России вместе с семьей. В запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), артистка сообщила, что остаток зимы проведет в Дубае.

«Ну что, ребятки, мы в Дубае. У нас тут так классненько, так красивенько! Начинаем мы, конечно же, с похода в магазин за продуктами. У нас очень много планов, очень много мест, куда нужно съездить. Мы обустраиваем наш прекрасный дом. Все по кайфу!» — рассказала Ханна в сторис.

После посещения супермаркета знаменитость купила в специализированном магазине все необходимое для ребенка, рождения которого ожидает в ближайшее время.

Ранее поклонники раскритиковали новогоднее платье беременной певицы Ханны. В опубликованном в соцсети ролике она предстала в розовом платье с леопардовым принтом и разрезом от бедра.

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