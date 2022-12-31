Поклонники раскритиковали новогоднее платье беременной певицы Ханны
Платье, в котором планирует встретить Новый год, показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. Не все фолловеры ее выбор оценили.
«Выбираю лук на Новый год. Пижама или платье?» — подписала Ханна ролик, в котором меняет клетчатую пижаму на розовое платье с леопардовым принтом и разрезом от бедра.
«Ужасный образ. Из-за разреза платье не выглядит сексуально или элегантно на сильно беременной», — раскритиковала образ певицы одна из подписчиц. Она посоветовала ей надеть воздушное платье. Еще несколько поклонников отметили, что пижама больше подходит артистке.
Ранее с пластиковой куклой пользователи сети сравнили певицу и телеведущую Ольгу Бузову в прозрачном платье. Знаменитость опубликовала видеоролик, в котором позирует фотографу на большом диско-шаре.