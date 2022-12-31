Поклонники раскритиковали новогоднее платье беременной певицы Ханны

Платье, в котором планирует встретить Новый год, показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), беременная жена генерального директора Black Star Павла Курьянова, модель и певица Ханна. Не все фолловеры ее выбор оценили.

«Выбираю лук на Новый год. Пижама или платье?» — подписала Ханна ролик, в котором меняет клетчатую пижаму на розовое платье с леопардовым принтом и разрезом от бедра.