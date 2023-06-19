В Москве беременная женщина выпала из окна шестого этажа и осталась жива
Женщина на шестом месяце беременности выпала из окна шестого этажа в Москве и выжила.
23-летняя гражданка Киргизии на шестом месяце беременности выпала из окна шестого этажа многоэтажки в Москве, приземлилась на козырек подъезда и выжила, сообщает SHOT.
По данным канала, она приехала погостить у брата, но, ненадолго уснув, проспала ночную смену и очень переволновалась. Об это правоохранителям рассказал сам родственник пострадавшей.
По его словам, будущая мать, побоявшись опоздать на работу, резко выскочила в окно. Остановить ее мужчина не успел. С сотрясением мозга и ушибами позвоночника женщину доставили в больницу. Сейчас ее жизни и жизни плода ничего не угрожает.
В случившемся сейчас разбирается полиция, им предстоит узнать причину такого поведения женщины.
Ранее в Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и выжила.