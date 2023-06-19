В Москве беременная женщина выпала из окна шестого этажа и осталась жива

По его словам, будущая мать, побоявшись опоздать на работу, резко выскочила в окно. Остановить ее мужчина не успел. С сотрясением мозга и ушибами позвоночника женщину доставили в больницу. Сейчас ее жизни и жизни плода ничего не угрожает.

В случившемся сейчас разбирается полиция, им предстоит узнать причину такого поведения женщины.

Ранее в Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и выжила.