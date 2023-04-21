В Москве двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа и выжила

Двухлетняя девочка выпала из окна с девятого этажа на улице Барышихе и осталась жива, сообщает столичная прокуратура.

ЧП произошло вечером в четверг, 20 апреля. Сообщается, что мать ребенка в этот момент была дома. Девочка доставлена в больницу. О степени тяжести полученных травм не сообщается.

В ведомстве напомнили, что во время теплого сезона необходимо ограждать детей от окон. Москитные сетки не предназначены для защиты детей от падения.

Ранее в подмосковной Балашихе пропала малолетняя девочка после того, как ее мать нашли мертвой под окнами дома. Позже тело ребенка нашли на козырьке того же дома.