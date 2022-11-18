Перечислены особенности протекания беременности при сахарном диабете

Особенности протекания беременности при сахарном диабете в беседе с «Мослентой» перечислила заведующая отделением обучения и лечения диабета эндокринологического диспансера депздрава Москвы Ольга Котешкова. По ее словам, беременность на фоне сахарного диабета сопровождается определенными рисками для здоровья матери и ребенка.

«При сахарном диабете беременность возможна, но связана с некоторыми рисками для матери и будущего ребенка. Беременность должна обязательно планироваться и проходить под строгим наблюдением врачей. Если соблюдать все рекомендации акушера-гинеколога и эндокринолога, регулярно посещать лечащих врачей, то беременность пройдет без осложнений и малышу ничего угрожать не будет», — заявила Котешкова.

Среди рисков для матери с сахарным диабетом врач назвала: прогрессирование сосудистых осложнений, более частое развитие кетоацидоза (острое метаболическое осложнение сахарного диабета), повышение риска развития гипогликемий (низкий уровень глюкозы в плазме крови) с 7-8 по 12-13 недели, а также на 36 неделе беременности. Кроме того, возможны развитие преэклампсии (характерна повышением давления и появлением белка в моче), эклампсии (судороги поперечных мышц), многоводия.

В число рисков, которым может подвергнуться ребенок беременной женщины с сахарным диабетом, входят врожденные пороки развития, неонатальные осложнения и родовой травматизм, а также рождение раньше срока, продолжила собеседница «Мосленты».

Врач добавила, что сахарный диабет может в принципе снижать репродуктивные функции мужчин и женщин. Для решения этих вопросов нужно обратиться к врачу и пройти комплексное обследование. При внимательном отношении к своему здоровью, заблаговременном подходе к вопросу зачатия и должной подготовке, регулярном посещении лечащих врачей, все риски и угрозы будут сведены к минимуму, беременность пройдет по плану и без осложнений.

В Москве оказывают специальную помощь беременным женщинам с сахарным диабетом в перинатальном центре на базе ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова, а также в узконаправленных отделениях ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана и ГКБ им. С.П. Боткина. В перинатальном центре на базе ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова также оказывают высокопрофессиональную помощь недоношенным детям.

Ранее опасные последствия дефицита важного витамина во время беременности раскрыла руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Речь идет о фолиевой кислоте (витамин В9), не вырабатываемой организмом.