Россиян предупредили о предлагающих бесплатный алкоголь в мессенджере аферистах

В преддверии новогодних праздников россиян предупредили о рассылающих в мессенджере WhatsApp предложения о бесплатном алкоголе мошенниках. В «Лаборатории Касперского» рассказали «Известиям», что аферисты действуют от имени известного ретейлера.

«Для участия в акции предстоит ответить на несколько простых вопросов вроде "Какую алкогольную продукцию вы предпочитаете?" или "Что самое важное во время Нового года?" Чтобы получить приз, нужно либо разослать ссылку на акцию друзьям, а потом оставить свои данные для доставки бутылки, либо заплатить за нее один рубль, для чего требуется на сайте мошенников ввести данные карты, включая CVV-код», — объяснила контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова.

Таким образом мошенники получают все данные банковских карт, после чего могут списывать с них деньги без ведома жертвы. В первый день такой массовой рассылки специалисты обнаружили около 40 сайтов с подобной уловкой. Обычно они пестрят ярко оформленными акциями, привлекающими людей.

Кроме того, по словам экспертов, один из ретейлеров действительно проводил похожую акцию: выполнив определенные условия, покупатель мог прибрести бутылку спиртного за один рубль. В связи с этим жителей страны попросили быть более бдительными.

Ранее о действующих от ее имени мошенниках предупредила телеведущая Ксения Собчак. Она выложила скриншот переписки, на котором зафиксировано, как аферисты просят денег в долг у ее знакомого.