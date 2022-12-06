Елена Малышева назвала протекающие бессимптомно опасные заболевания

Опасные заболевания, чаще всего протекающие без симптомов, назвали в программе «Жить здорово!» на Первом канале врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман.

Одно из таких — гипертония. Малышева уточнила, что люди с этим диагнозом чаще всего не ощущают его симптомов. По ее словам, человек при гипертонии должен постоянно контролировать кровяное давление, иначе у него может случиться инсульт.

Симптомы могут не проявляться и на начальной стадии рака груди, отметила терапевт. Узнать о заболевании помогают результаты медобследования. Малышева порекомендовала женщинам раз в месяц проводить пальпацию и при обнаружении уплотнений сразу обращаться к врачу.

Гандельман добавил, что без каких-либо симптомов может протекать и атеросклероз, повышающий у больного риск возникновения инфарктов и инсультов. Его может вызывать повышенный холестерин. Для снижения уровня холестерина Гандельман порекомендовал за час-полтора до сна принимать статины. Эти же препараты помогут избежать и риска развития деменции, уточнил врач.

Ранее Малышева и Гандельман назвали способ снизить риск развития рака. «Если употреблять достаточное количество яиц, тело будет бороться с образованием раковых клеток», — сказал кардиолог.