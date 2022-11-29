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21:42, 29 ноября 2022
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В программе Малышевой назвали способ снизить риск развития рака

В программе Малышевой назвали способ снизить риск развития рака
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Способ снизить риск развития рака назвали в программе «Жить здорово!» врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущий кардиолог Герман Гандельман.

«Если употреблять достаточное количество яиц, тело будет бороться с образованием раковых клеток», — сказал Гандельман и посоветовал есть яйца на завтрак.

По словам специалистов, идеальный способ приготовления яиц — пашот. Техника варки яиц пашот подразумевает температуру воды ниже 100 градусов: таким образом важный компонент — селен — не разрушается и выполняет функцию противораковой защиты.

Ранее Мясников дал рекомендации по предотвращению рецидива рака. По словам Мясникова, после болезни и, в частности, после прохождения химиотерапии необходимо дать организму восстановиться — больше двигаться, не набирать лишний вес и не курить.

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