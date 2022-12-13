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22:44, 13 декабря 2022
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Настасья Самбурская ответила на бестактное предложение подписчика

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

На бестактное предложение подписчика ответила актриса Настасья Самбурская в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Один из фолловеров поинтересовался у звезды, почему та не решится на искусственное оплодотворение, если хочет завести ребенка.

«Сперва я хотела ответить вам матом, но передумала. Я хочу семью, а не ребенка. И не думаю, что у меня настолько уж все плохо, что я не смогу встретить мужчину, а уж потом в отношениях зачать естественным путем», — объяснила Самбурская свою позицию по этому вопросу.

Ранее Самбурская раскрыла причину отказа от алкоголя и курения. «Я решила взять аскезу на алкоголь и сигареты на всю жизнь. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, чего не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества», — рассказала актриса.

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