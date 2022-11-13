Самбурская раскрыла истинную причину отказа от алкоголя и курения

Истинную причину навсегда отказаться от алкоголя и курения в YouTube-блоге Надежды Стрелец раскрыла российская актриса и певица Настасья Самбурская. Артистка призналась, что решила оставить пагубные привычки в прошлом, чтобы сконцентрироваться на творчестве.

«Я решила взять аскезу на алкоголь и сигареты на всю жизнь. Потому что решила, что так будет правильно. Аскеза — такая вещь, когда отказываешься от чего-то в пользу того, чего не хватает. И я решила, что в моей жизни мало творчества», — поделилась Самбурская.

Актриса отметила, что такое решение уже принесло свои плоды — женщину все чаще стали приглашать на съемки. Самбурская уточнила что только за текущий год получила девять ролей.

Ранее Самбурская призналась в низкой самооценке. По мнению звезды, это связано с данным ей родительским воспитанием.