Синоптик пообещал москвичам сентябрь без бабьего лета

Сентябрь без классического бабьего лета москвичам пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В интервью РИА Новости он заявил, что первый месяц осени в столице ожидается прохладным.

«Среднемесячная температура воздуха вряд ли сумеет соответствовать многолетней норме и окажется на один градус ниже положенного. Осадков выпадет лишь немногим меньше положенного, на 10-20 процентов. При таком сценарии рассчитывать на классическое бабье лето не приходится», — объяснил он.

Синоптик отметил, что в этом году осень опередила климатический календарь на 20 дней, начавшись в первый же день сезона. Что касается октября, он прогнозируется на 1-2 градуса теплее нормы, однако по осадкам может «чуть перевыполнить план». В ноябре же положительное отклонение температуры будет чуть выше, ожидается нормальное распределение осадков, подытожил Тишковец.

Ранее приблизительный срок наступления бабьего лета в Москве раскрыла главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, тепло вернется в город после 14 сентября.