49-летняя известная актриса показала фотографию без одежды
Актриса Наталия Антонова опубликовала свою фотографию без одежды.
Фотографию без одежды показала известная актриса Наталия Антонова. Снимок она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
49-летняя артистка сделала фото на восходе, когда первые солнечные лучи осветили комнату. Они создали контраст: на фото, по сути, виден только женский силуэт. К объективу камеры Антонова повернулась спиной, придерживая собранные волосы руками.
«Наташа, я вами восхищаюсь», «Фото прекрасное», «Огонь», «Красотулечка», «Очень красивая», «Обожаю вас. Вы фантастическая», «Секси», — написали поклонники.
Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фотовалентинку топлес.