49-летняя известная актриса показала фотографию без одежды

Фотографию без одежды показала известная актриса Наталия Антонова. Снимок она опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

49-летняя артистка сделала фото на восходе, когда первые солнечные лучи осветили комнату. Они создали контраст: на фото, по сути, виден только женский силуэт. К объективу камеры Антонова повернулась спиной, придерживая собранные волосы руками.

«Наташа, я вами восхищаюсь», «Фото прекрасное», «Огонь», «Красотулечка», «Очень красивая», «Обожаю вас. Вы фантастическая», «Секси», — написали поклонники.

Ранее Анастасия Волочкова опубликовала фотовалентинку топлес.