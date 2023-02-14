Анастасия Волочкова опубликовала фотовалентинку топлес

Балерина Анастасия Волочкова поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных, опубликовав фотовалентинку. Снимок, на котором она изображена топлес, артистка выложила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Любите друг друга, цените каждый миг жизни, радуйтесь, наслаждайтесь, отдыхайте на лучших курортах, сохраняйте тело в форме и поддерживайте стройность, тогда его с гордостью можно будет показать. И будьте счастливы», — написала знаменитость под снимком.

На фото Волочкова позирует на берегу океана. Из одежды на ней только стринги, но снимок обработан в фоторедакторе: обнаженная грудь «прикрыта» пиктограммами цветов.

«Хочу быть такой же красивой в 47 лет, лежать голой на Мальдивах и показывать такие фото», «Катастрофа! Спасите эту женщину», «Потрясающая фигура», «Джигурды рядом не хватает», «Хотя бы она в трусах», «Россия заслужила свою Бритни Спирс», «Я даже завидую вам. Так держать: себя радовать, а других бесить», «Вот что возраст животворящий делает», «Вы просто огонь. Не многие могут похвастаться такой фигурой», — отозвались пользователи сети.

Ранее Волочкова опубликовала фото «идиллии» с Джигурдой. На снимке звезды позируют, сидя на диване у танцовщицы дома.