Перечислены самые популярные должности у москвичей без опыта работы

Самые популярные должности у москвичей без опыта работы в 2023 году перечислила на официальном сайте мэра Москвы заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Большинство молодых специалистов устроились в сферу услуг.

«В 2023 году более 35 процентов начинающих специалистов трудоустроились в компании сферы услуг. Наиболее популярными у них были должности менеджеров по работе с клиентами, администраторов, тренеров, социальных работников», — рассказала заммэра.

На втором месте в рейтинге оказались вакансии в оптовой и розничной торговле. Так, более 20 процентов москвичей начали работать менеджерами по продажам и развитию бизнеса, по закупкам, мерчандайзерами, работниками торгового зала, продавцами-консультантами и кассирами. Еще жители столицы без опыта работы стали специалистами по маркетплейсам и менеджерами интернет-магазинов.

Каждый десятый трудоустроился в транспортно-логистической отрасли. Наиболее популярными стали позиции автослесаря, экспортера-автотехника, инженера по безопасности и по обслуживанию транспорта, специалиста по организации перевозок, экспедитора, инженера путей сообщения, водителя, монтера пути. Немало москвичей нашли работу в сфере ИТ, телекоммуникаций и связи, где стали разработчиками нейронных сетей, специалистами по кибербезопасности, инженерами компьютерной обработки информации, специалистами обработки естественного языка, QA-инженерами, аналитиками больших данных.

Ранее были определены высокооплачиваемые вакансии в столичном регионе.