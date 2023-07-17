Московские врачи прооперировали 16-летнюю девочку без части половых органов

16-летнюю девочку с пороком развития половых органов успешно прооперировали в РДКБ РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве. О перенесенном хирургическом вмешательстве «Мосленте» сообщили в пресс-службе учреждения.

Врачи диагностировали у пациентки гинекологического отделения аплазию (недоразвитие) влагалища. У девочки отсутствовала часть полового органа. Этот редкий порок развития сопровождается отсутствием менструаций, скоплением менструальной крови во внутренних органах и нарушением репродуктивной функции. В некоторых случаях аплазия влагалища приводит к смертельному исходу.

Хирурги действовали с крайней осторожностью, чтобы не травмировать прямую кишку, мочевой пузырь и уретру. «У нас был лапароскопический контроль, но доступный только в брюшной полости, а аплазированную часть никак не пронаблюдать. Благодаря большому опыту проведения подобных вмешательств нам удалось успешно выполнить сложную хирургическую операцию: сделать тоннель и сформировать пациентке полноценное влагалище», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Елена Сибирская.

На данный момент девочка прошла все реабилитационные процедуры и выписалась из клиники. Ее репродуктивная функция восстановлена, дальнейшее лечение не потребуется.

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