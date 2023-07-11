Московские врачи восстановили девочке руку после нападения льва

Врачи московской Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве восстановили руку юной тамбовчанке после того, как на нее напал лев. Лечение и реабилитация ребенка заняли несколько лет, сообщили «Мосленте» в пресс-службе учреждения.

В зоопарке Тамбова лев затащил в клетку четырехлетнюю девочку. Она получила множественные повреждения левого плеча, надплечия и трахеи. Ребенка доставили из региона в отделение интенсивной терапии в РДКБ. Спустя 12 дней угроза жизни пациентки миновала.

Рукиу девочки удалось сохранить, но на протяжении двух лет травматологи и ортопеды восстанавливали костную структуру и сращивали поврежденные участки плеча. Ребенок не мог пользоваться рукой, но сухожилия и артерии конечности остались целы.

Затем началась самая длительная стадия лечения — реконструктивно-пластическая. Вначале девочка не могла двигать рукой из-за рубцов. Поэтому врачи поэтапно восстанавливали ткани, замещая их. Всего пациентка перенесла 11 операций, параллельно с этим проходя в РДКБ реабилитацию.

Сейчас рука девочки полностью восстановлена. Ей предстоит пройти курс лазерной терапии для удаления рубцов, отметила врач отделения реконструктивно-пластической хирургии Ольга Макарова. В остальном школьница живет полноценной жизнью.

Ранее подмосковные врачи спасли школьницу после укуса гадюки. Ребенок находился в педиатрическом отделении под наблюдением врачей почти неделю.