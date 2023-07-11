Московские врачи восстановили девочке руку после нападения льва
Врачи РДКБ имени Пирогова восстановили девочке из Тамбова руку после нападения льва.
Врачи московской Российской детской клинической больницы (РДКБ) РНИМУ имени Н.И. Пирогова в Москве восстановили руку юной тамбовчанке после того, как на нее напал лев. Лечение и реабилитация ребенка заняли несколько лет, сообщили «Мосленте» в пресс-службе учреждения.
В зоопарке Тамбова лев затащил в клетку четырехлетнюю девочку. Она получила множественные повреждения левого плеча, надплечия и трахеи. Ребенка доставили из региона в отделение интенсивной терапии в РДКБ. Спустя 12 дней угроза жизни пациентки миновала.
Рукиу девочки удалось сохранить, но на протяжении двух лет травматологи и ортопеды восстанавливали костную структуру и сращивали поврежденные участки плеча. Ребенок не мог пользоваться рукой, но сухожилия и артерии конечности остались целы.
Затем началась самая длительная стадия лечения — реконструктивно-пластическая. Вначале девочка не могла двигать рукой из-за рубцов. Поэтому врачи поэтапно восстанавливали ткани, замещая их. Всего пациентка перенесла 11 операций, параллельно с этим проходя в РДКБ реабилитацию.
Сейчас рука девочки полностью восстановлена. Ей предстоит пройти курс лазерной терапии для удаления рубцов, отметила врач отделения реконструктивно-пластической хирургии Ольга Макарова. В остальном школьница живет полноценной жизнью.
Ранее подмосковные врачи спасли школьницу после укуса гадюки. Ребенок находился в педиатрическом отделении под наблюдением врачей почти неделю.