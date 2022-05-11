Женщина осталась без волос после посещения салона красоты в Подмосковье. Об инциденте пострадавшая Яна Андреева рассказала в интервью РЕН ТВ.

«Мне должны были нарастить 160 граммов волос. 200 капсул по цене 20 тысяч рублей. Волосы сбились все в клок, я их не могла расчесать, ничего совершенно», — рассказала Андреева. В итоге у нее появился дискомфорт, зуд и покраснения по всей голове — аллергический дерматит, который спровоцировал частичное облысение.

По мнению пострадавшей, к печальным последствиям привели явные нарушения правил проведения процедуры по наращиванию волос сотрудницей салона. По ее словам, мастер торопилась и не продезинфицировала капсулы, не взвесила нужное количество волос и не убедилась, подходит выбранный способ наращивания.

Яна Андреева рассказала, что собиралась вернуться в салон за деньгами или повторной процедурой, но из-за начавшейся себореи передумала. Она вовремя успела снять капсулы с волос и прошла двухнедельный курс лечения антибиотиками.

Поначалу администраторы салона не выходили на связь со своей клиенткой, но ей вместе с журналистами РЕН ТВ удалось поговорить с мастером Мариной. Та не принесла извинения пострадавшей, отказалась возмещать ущерб и добавила, что будет судиться с ней.

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