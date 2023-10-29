Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье

«Московская область, автобус Егорьевск — Воскресенск. Какой забавный пассажир», — подписали ролик администраторы канала.

На кадрах животное сначала сидит на кресле рядом с хозяйкой, после чего начинает садится на поручень напротив двери транспортного средства. Все это время женщина держит обезьяну на шлейке, чтобы та не убежала от нее далеко.

Ранее в московском метро заметили спускающегося по эскалатору голубя.