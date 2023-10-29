18:15, 29 октября 2023
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Необычный безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Подмосковье
В подмосковном автобусе заметили обезьяну в куртке и штанах на шлейке.
Небольшую обезьяну, одетую в теплую детскую куртку, штаны и обувь заметили в одном из автобусов Подмосковья. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
«Московская область, автобус Егорьевск — Воскресенск. Какой забавный пассажир», — подписали ролик администраторы канала.
На кадрах животное сначала сидит на кресле рядом с хозяйкой, после чего начинает садится на поручень напротив двери транспортного средства. Все это время женщина держит обезьяну на шлейке, чтобы та не убежала от нее далеко.
Ранее в московском метро заметили спускающегося по эскалатору голубя.