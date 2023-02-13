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13:01, 13 февраля 2023
1 мин.

Бездомного задержали за проведение обряда с ножом у Вечного огня в Москве

Бездомного задержали за проведение обряда с ножом у Вечного огня в Москве
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Александровском саду в Москве задержали бездомного уроженца Армении, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Мужчина проводил у Вечного огня обряд с ножом и арматурой.

«К Вечному огню в Александровском саду пришел неизвестный, положил перед собой раскладной нож с обрезком арматуры длиной 40 сантиметров, а потом начал читать что-то похожее на молитву. На просьбы правоохранителей прекратить данные действия мужчина не реагировал, и его пришлось задержать», — рассказал собеседник агентства.

При задержании иностранец оказал сопротивление. В отношении него составлен протокол по статье 20. 1. КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

Ранее на Красной площади мужчина попытался поджечь новогоднюю елку. Осуществить задуманное правонарушителю не удалось, так как его задержали правоохранители.

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