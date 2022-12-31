Город
11:13, 31 декабря 2022
1 мин.

Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

На Красной площади неизвестный мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, передают «Известия». Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря.

Правонарушитель облил дерево бензином из канистры и попытался поджечь его. Осуществить задуманное мужчине не удалось, так как его задержали правоохранители.

Место задержания временно оцепили до выяснения обстоятельств происшествия, сообщил источник «Известий». О мотивах поступка мужчины не сообщается.

Ранее стало известно, что вход на Красную площадь ограничили на Новый год. Мера будет действовать с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.