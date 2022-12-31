11:13, 31 декабря 2022
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Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади
Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»
На Красной площади неизвестный мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, передают «Известия». Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря.
Правонарушитель облил дерево бензином из канистры и попытался поджечь его. Осуществить задуманное мужчине не удалось, так как его задержали правоохранители.
Место задержания временно оцепили до выяснения обстоятельств происшествия, сообщил источник «Известий». О мотивах поступка мужчины не сообщается.
Ранее стало известно, что вход на Красную площадь ограничили на Новый год. Мера будет действовать с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января.