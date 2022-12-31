Мужчина попытался поджечь новогоднюю елку на Красной площади

На Красной площади неизвестный мужчина попытался поджечь новогоднюю елку, передают «Известия». Инцидент произошел в пятницу, 30 декабря.

Правонарушитель облил дерево бензином из канистры и попытался поджечь его. Осуществить задуманное мужчине не удалось, так как его задержали правоохранители.

Место задержания временно оцепили до выяснения обстоятельств происшествия, сообщил источник «Известий». О мотивах поступка мужчины не сообщается.

Ранее стало известно, что вход на Красную площадь ограничили на Новый год. Мера будет действовать с 18:00 31 декабря до 07:00 1 января.