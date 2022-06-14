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Названо безопасное для употребления суточное количество пива

Названо безопасное для употребления суточное количество пива
Фото: Josh Olalde / Unsplash

Безопасное для употребления суточное количество пива назвал NEWS.ru врач-нарколог Олег Стеценко.

«В течение дня без ощутимых последствий для здоровья человек может выпить до пяти литров пива», — сказал специалист. Стеценко добавил, что нужно следить за уровнем воды в организме во время употребления пенного напитка. «Дело в том, что пиво имеет особенность выводить из организма больше жидкости, чем оно ее туда поставляет», — объяснил врач.

Ранее москвичи оценили идею продажи пива в обновленном «Макдоналдсе». Большинство выступило против.

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