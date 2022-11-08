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15:19, 08 ноября 2022
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Пользователи сети заметили изменения во внешности Сергея Безрукова

Пользователи сети заметили изменения во внешности Сергея Безрукова
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Изменения во внешности актера Сергея Безрукова заметили пользователи запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Комментарии они оставили под селфи на личной странице актера.

«Что случилось? Что с прической? Это новый образ?», «Какой же вы уставший», «Сначала даже не узнала», «Бородка делает старше, лучше бы убрали», «Вы заметно похудели. Надеюсь со здоровьем у вас все хорошо», «Что-то неважно выглядите», «Не узнала вас, видимо, гастроли оставляют свой отпечаток», — написали пользователи.

Некоторые подписчики поначалу даже не узнали кумира. Безруков кардинально сменил стиль — отрастил бороду и значительно укоротил прическу.

Ранее Орлова ответила хейтерам на критику внешности. Телеведущая отметила, что у многих «критиков» претензии к ее рту, но она уже привыкла к их недовольствам.

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