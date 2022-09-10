Безруков рассказал о своем московском детстве

О своем московском детстве рассказал на личной странице в запрещенной социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), актер Сергей Безруков.

«В Москве я родился и вырос. Все детство провел в районе Выхино, в родном Кусково, мальчишкой ездил с папой на метро в театр — сначала до Пушкинской, потом до Маяковской. С родителями показывал родственникам Красную Площадь, заглядывался на витрины Центрального Детского магазина», — написал артист.

По словам Безрукова, Москва росла и менялась на его глазах, а он взрослел и рос в ней. Юношей гулял по Пушкинской площади и Тверскому бульвару, исходил весь Охотный ряд, студенческие годы провел в Камергерском, на Неглинке, Петровке, Кузнецком мосту и Мосфильмовской. Он отметил, что сегодня часто бывает на набережной и в парке Горького, благодаря замечательным велосипедным дорожкам. Также много времени проводит в Кузьминках, в Губернском, а теперь еще и на ВДНХ, поскольку там — ВГИК.

«Москва росла и менялась на моих глазах, а я взрослел и рос в ней. Я очень люблю свой город. Здесь есть все для всех: и жизнь на высоких скоростях с трамплином возможностей, и уютные, тихие, атмосферные и семейные уголки», — добавил Безруков.

Ранее Безруков отреагировал на мнение россиян о разрушительных ценностях Запада. Говорить о негативном влиянии западной культуры на наши художественные вкусы ему кажется странным.