Безруков опубликовал фото с венчания в день годовщины свадьбы

Фото с венчания с супругой, режиссером Анной Матисон, в день годовщины их свадьбы опубликовал в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) актер Сергей Безруков. В субботу, 11 марта, пара отметила восьмилетие семейной жизни.

«Уже восемь лет вместе! Фото с венчания», — написал Безруков под серией праздничных снимков. В кадре на нем темно-синий костюм, а на его жене белый наряд с вышивкой.

«Какая красивая пара! Всех благ вам!», «Казалось бы, некруглая дата… Но красивая, символично бесконечная», «Море счастья и океан бесконечной любви вашей прекрасной семье!» — отреагировали на увиденное фолловеры актера.

Ранее секрет долгого брака раскрыла актриса, сценарист и писатель, жена актера Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. 3 марта знаменитые супруги отпраздновали золотую свадьбу.