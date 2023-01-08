57-летняя Ирина Безрукова опубликовала фото без макияжа

Фото без макияжа опубликовала 57-летняя актриса театра и кино Ирина Безрукова. Селфи, сделанное на отдыхе в Таиланде, звезда выложила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Ветер», — подписала знаменитость кадр, на котором позирует в футболке на фоне пальмы.

Артистка провела в Таиланде зимние каникулы. «В Новый год я купалась в море. Это совершенно невероятные ощущения. Я вхожу в воду, а на берегу лагуны — фейерверки, ночные пальмы, музыка», — рассказала подписчикам Безрукова. Актриса отметила, что 31 декабря не пила алкоголь, а на праздничный ужин ела веганскую еду.

Ранее лицо без косметики показала телеведущая и блогер Настя Ивлеева. Она сняла на камеру свое отражение в зеркале.