Настя Ивлеева показала лицо без косметики

Лицо без косметики показала на видео в личном YouTube-канале телеведущая, блогер Настя Ивлеева. Она сняла на камеру свое отражение в зеркале.

«Момент истины! Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно, но вы уже к этому привыкли. Из-за того, что мои брови очень тонкие, когда они не накрашены, возникает ощущение, что их вообще нет», — прокомментировала видео знаменитость.

Ивлеева рассказала, что собирается в салон красоты на укладку, включающую мытье головы, и макияж. По ее словам, перед выходом из дома она только убрала волосы, умылась, на лицо нанесла крем, а на губы — бальзам, и «даже прыщ оставила во владение визажистам».

Ранее Ивлеева опубликовала фото в откровенном образе кролика. Звезда снялась в гримерке в костюме символа наступающего года, надев полупрозрачные колготки с вырезом на ягодицах и короткий пиджак. Образ Ивлеева дополнила меховым хвостом и обручем для волос с ушами.