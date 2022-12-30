Люди
13:31, 30 декабря 2022
1 мин.

Настя Ивлеева показала лицо без косметики

Настя Ивлеева показала лицо без косметики
Кадр: YouTube-канал НАСТЯ ИВЛЕЕВА

Лицо без косметики показала на видео в личном YouTube-канале телеведущая, блогер Настя Ивлеева. Она сняла на камеру свое отражение в зеркале.

«Момент истины! Я смыла с себя всю косметику, и это выглядит отвратительно, но вы уже к этому привыкли. Из-за того, что мои брови очень тонкие, когда они не накрашены, возникает ощущение, что их вообще нет», — прокомментировала видео знаменитость.

Ивлеева рассказала, что собирается в салон красоты на укладку, включающую мытье головы, и макияж. По ее словам, перед выходом из дома она только убрала волосы, умылась, на лицо нанесла крем, а на губы — бальзам, и «даже прыщ оставила во владение визажистам».

Ранее Ивлеева опубликовала фото в откровенном образе кролика. Звезда снялась в гримерке в костюме символа наступающего года, надев полупрозрачные колготки с вырезом на ягодицах и короткий пиджак. Образ Ивлеева дополнила меховым хвостом и обручем для волос с ушами.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.