12:54, 10 апреля 2023
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Известный профессор-биолог умер после неудачного падения
MK.RU: биолог Кузякин умер после неудачного падения в своей квартире в Москве.
Фото: Петровская академия наук и искусств. - Московское отделение
Известный профессор-биолог Владимир Кузякин умер после неудачного падения в своей квартире в высотке на Котельнической набережной в Москве, сообщает MK.RU.
По данным издания, 82-летнего Кузякина успели доставить в одну из столичных больниц, однако травма оказалась настолько серьезной, что ученый умер в медучреждении.
Владимир Кузякин был специалистом по охотоведению, автором 180 научных трудов и одним из создателей российской системы мониторинга перелетных птиц.
Ранее в январе 2023 года зоолог Николай Дроздов неудачно упал и сломал несколько ребер, попав в одну из столичных больниц.