Известный профессор-биолог умер после неудачного падения

Известный профессор-биолог Владимир Кузякин умер после неудачного падения в своей квартире в высотке на Котельнической набережной в Москве, сообщает MK.RU.

По данным издания, 82-летнего Кузякина успели доставить в одну из столичных больниц, однако травма оказалась настолько серьезной, что ученый умер в медучреждении.

Владимир Кузякин был специалистом по охотоведению, автором 180 научных трудов и одним из создателей российской системы мониторинга перелетных птиц.

Ранее в январе 2023 года зоолог Николай Дроздов неудачно упал и сломал несколько ребер, попав в одну из столичных больниц.