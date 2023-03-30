Стало известно о состоянии госпитализированного Николая Дроздова

О состоянии 85-летнего телеведущего Николая Дроздова сообщают «Известия». Подробности о здоровье ученого рассказал его друг, художник Константин Мирошник.

По его словам, телеведущий госпитализирован в медицинское учреждение, больше напоминающее санаторий. Там специалисты проведут обследование полученных ранее травм, назначат лечение и курс по восстановлению.

Дроздов бодр и чувствует себя нормально, но ему надоели разговоры о здоровье, отметил Мирошник.

Ранее 85-летний телеведущий Николай Дроздов сообщил о переводе в другую столичную больницу. В январе 2023 года зоолог упал и сломал несколько ребер.